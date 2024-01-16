Hannah's Off the Square
Dinner
SNACKS & SHAREABLE APPETIZERS
- WHITE TRUFFLE POMME FRITES*
NATURAL CUT JULIENNE FRIES • CRACKED PEPPER • PARMESAN • WHITE TRUFFLE OIL$14.00
- FRIED ARTICHOKE HEARTS*
CORNMEAL FRIED ARTICHOKE HEARTS • SERVED WITH TRUFFLE & SPINACH AIOLI$13.00
- SMOKED SALMON SIDEBOARD*
SCOTTISH SMOKED SALMON • DILL CREAM CHEESE • APPLES • GRAPES • CAPER-BERRIES • FIVE SPICE HONEY MUSTARD • HORSERADISH PICKLES • FRENCH BAGUETTE$28.00
- BACON WRAPPED DATES*
GRILLED CALIFORNIA DATES • APPLEWOOD SMOKED BACON • CHARRED SHISHITO PEPPERS$12.00
- ALMOND & WHITE BEAN HUMMUS*
HEIRLOOM TOMATOES • BASIL OIL • LEMONY ARUGULA SERVED WITH GRILLED FLATBREAD$14.00
- BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE THREE)
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette$27.00
- BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE FIVE)
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette$41.00
- MARGHERITA FLATBREAD
HEIRLOOM TOMATO • FRESH MOZZARELLA & PARMESAN CHEESES • TORN BASIL • BALSAMIC & OLIVE OIL$16.00
- BEEF TARTAR WITH BELL PEPPER TRIO SAUCE
BEEF TARTAR WITH BELL PEPPER TRIO SAUCE$24.00
- SALMON & CRAB CAKES
HOUSE MADE REMOULADE • TOPPED WITH MIXED MICROGREENS$26.00
- HERB CRUSTED BLUEFIN TUNA
KUMQUAT, CUCUMBER, & AVOCADO SALAD • GRAND MARNIER SAUCE$26.00
- ROASTED VEGETABLE FLATBREAD
HUMMUS • ARTICHOKES • ROASTED BELL PEPPERS • CHIPOTLE CORN • TOPPED WITH ARUGULA & ENDIVE SALAD • CURED LEMON VINAIGRETTE$19.00
SOUPS & SALADS
- CUP CHEF'S SOUP DU JOUR$7.00
- BOWL CHEF'S SOUP DU JOUR$9.00
- CUP HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$7.00
- BOWL HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$9.00
- KALE CAESAR*
HEARTY GREEN LEAF KALE • SHAVED PARMESAN • ANCHOVY DRESSING • BROWN BUTTER CROUTONS$14.00
- SPRING SALAD*
SPRING GREENS • ENGLISH PEAS • RADISHES • FRESH AVOCADO • CHICKPEASE • GRILLED HALLOUMI CHEESE • BASIL & MINT VINAIGRETTE$16.00
- SPRING BURRATA SALAD
MOZZARELLA • CANTALOUPE PUREE • HERB ROASTED HEIRLOOM TOMATOES • ARUGULA MISO BALSAMIC REDUCTION$19.00
- MIXED GREEN$9.00
- HANNAH'S COBB*
ARTISAN GREENS • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • CANDIED APPLE-WOOD BACON • FRESH AVOCADO • BLEU CHEESE CRUMBLES • CURED LEMON VINAIGRETTE$18.00
- SUMMER BURRATA SALAD*$21.00
ENTREES
- CEDAR PLANKED SALMON*
PACIFIC NORTHWEST MARINADE • MASHED YUKON GOLD POTATOES • GRILLED ASPARAGUS WITH ROMESCO$36.00
- SEARED SEA SCALLOPS*
3 NEW ENGLAND GRILLED SCALLOPS • FRESH ORIGIN PETITE ICEPLANT LETTUCE • PETITE AMARANTH CARNIVAL LETTUCE MIX • GRILLED TOFU • RED ONION MARMALADE • HON SHIMEJI MUSHROOMS • HAZELNUTS • TOPPED WITH RAW HONEY POLLEN & GINGER • SERVED WITH A SIDE OF PONZU SAUCE$41.00
- LAMB MEATLOAF BURGER
FETA CRUMBLES • LETTUCE • TOMATO • PICKLED RED ONIONS • OLIVE AIOLI • HOUSE-MADE HERB FRITES$32.00
- GRILLED BAVETTE STEAK (12OZ.)
CHIMICHURRI SAUCE • SHAVED BRUSSELS SPROUTS • HOUSE-MADE HERB FRITES • CALABRESE KETCHUP$49.00
- PRIME RIBEYE (14OZ)
MASHED YUKON GOLD POTATOES • FRIED ONIONS • STEAKHOUSE BUTTER * GOODSTOCK BY NOLAN RYAN$70.00
- OFF THE SQUARE PRIME TENDERLOIN (8OZ)
MASHED YUKON GOLD POTATOES • FRIED ONIONS • STEAKHOUSE BUTTER *GOODSTOCK BY NOLAN RYAN$60.00
- AMERICAN PISTACHIO CRUSTED RACK OF LAMB
ROASTED POTATOES • CREAMY SAVOY CABBAGE • BUTTERED BOK CHOY$65.00
- SWEET POTATOES MEDITERRANEAN STYLE
SWEET POTATOES • CHICKPEAS • RICOTTA CHEESE • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • TOPPED WITH PARSLEY$28.00
- PROSCIUTTO WRAPPED CHICKEN
HERB CHEESE STUFFED • RED WINE & TRUFFLE SAUCE • FONDANT POTATOES • BUCKWHEAT$42.00
- PAN-SEARED TILEFISH*
GOLDEN TILE FISH • CRUSHED ENGLISH PEAS • TOPPED WITH MARINATED SESAME RADISH WHITE WINE SAUCE$56.00
- BBQ SMOKED BEEF SHORT RIB
SWISS CHARD • TRUFFLE MUSHROOM RISOTTO$65.00
- SESAME CRUSTED BLUEFIN TUNA
SESAME CRUSTED BLUEFIN TUNA • CARROT PUREE • GRILLED BOK CHOY PONZU SAUCE ON THE SIDE$42.00
- BRAISED PORK BELLY
HONEY MUSTARD GLAZE APPLE PURÉE CREAMED CABBAGE APPLE CIDER SAUCE$46.00
- STEAMED HALIBUT$58.00
- SHRIMP RISOTTO$42.00
ALA CARTE
Dessert
Desserts
- HANNAH’S SIGNATURE CARROT CAKE
Sweet Cream Cheese Icing • Pecans$10.00
- FLOURLESS CHOCOLATE CAKE*
Rich Dark Chocolate Cake • Freshly Whipped Cream • Fresh Berries$10.00
- CREME BRULEE*
Traditional Baked Custard • Vanilla Bean • Caramelized Sugar Topping$10.00
- KEY LIME PIE
Traditional Gram Cracker Crust • Lime Cheescake Whip • Blueberry Compote$10.00
- AFFOGATO*
Vanilla Bean Ice Cream • Fresh Espresso$10.00
- POACHED PEAR
Poached Pear • Marscapone • Butterscotch and Amaretti Cookie Crumble$10.00