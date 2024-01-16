Hannah's Off the Square
DINNER
SNACKS & SHAREABLE APPETIZERS
WHITE TRUFFLE POMME FRITES*
NATURAL CUT JULIENNE FRIES • CRACKED PEPPER • PARMESAN • WHITE TRUFFLE OIL$14.00
SMOKED SALMON SIDEBOARD*
SCOTTISH SMOKED SALMON • DILL CREAM CHEESE • APPLES • GRAPES • CAPER-BERRIES • FIVE SPICE HONEY MUSTARD • HORSERADISH PICKLES • FRENCH BAGUETTE$28.00
BACON WRAPPED DATES*
CALIFORNIA DATES • APPLEWOOD SMOKED BACON • CHARRED SHISHITO PEPPERS$12.00
QUAIL JALAPENO POPPERS$19.00
GOAT CHEESE AND MACADAMIA NUT CROQUETTE
BLOOD ORANGE SAUCE • CARAMELIZED FIGS • GOOSEBERRIES • RASPBERRY BALSAMIC REDUCTION$24.00
ALMOND & WHITE BEAN HUMMUS*
HEIRLOOM TOMATOES • BASIL OIL • LEMONY ARUGULA SERVED WITH GRILLED FLATBREAD$14.00
BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE THREE)
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette$27.00
BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE FIVE)
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette$41.00
MARGHERITA FLATBREAD
HEIRLOOM TOMATO • FRESH MOZZARELLA & PARMESAN CHEESES • TORN BASIL • BALSAMIC & OLIVE OIL$18.00
FLATBREAD OF THE DAY
ASK YOUR SERVER$21.00
SALMON & CRAB CAKES
HOUSE MADE REMOULADE • TOPPED WITH MIXED MICROGREENS$26.00
CHEF CURATED CHEESEBOARD
Morbier • Valencay • Tomme Brûlée • Stilton • Manchego Served with stuffed Turkish apricots with walnut cream • grapes • castelvetrano olives • figs • Accompanied with truffle honey • apricot jam • in-house made jam • baguette & garlic herb crisps$75.00
BLUE OYSTER MUSHROOMS
RICE FLOUR FRIED • CHIPOTLE AIOLI & SWEET CHILE SAUCE$14.00
FOIE GRAS PÂTÉ
FLAMBÉED PEACH • ONION MARMALADE • PICKLED SAFFRON PEAR • KUMQUAT AND GRAND MARNIER SAUCE • RASPBERRY BALSAMIC REDUCTION • TOASTED BRIOCHE$28.00
TENDERLOIN CARPACCIO
KOREAN BBQ SAUCE •,ARUGULA, FENNEL AND APPLE SALAD • HONEY MUSTARD DRESSING • SHAVED PARMESAN$18.00
ESCARGOT
TOPPED WITH STEAK BUTTER •TOASTED CROSTINI$19.00
SOUPS & SALADS
CUP CHEF'S SOUP DU JOUR$7.00
BOWL CHEF'S SOUP DU JOUR$9.00
CUP HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$7.00
BOWL HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$9.00
SPRING BURRATA
FRESH MOZZARELLA • PEA AND MINT SAUCE • CANTALOUPE MELON • CARAMELIZED STRAWBERRIES • FIGS • PICKLED BABY GOLDEN BEETS • CHIPOTLE AND SWEET CHILI SAUCE$21.00
KALE CAESAR*
HEARTY GREEN LEAF KALE • SHAVED PARMESAN • ANCHOVY DRESSING • BROWN BUTTER CROUTONS$14.00
MIXED GREEN*$9.00
HANNAH'S COBB*
ARTISAN GREENS • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • CANDIED APPLE-WOOD BACON • FRESH AVOCADO • BLEU CHEESE CRUMBLES • CURED LEMON VINAIGRETTE$18.00
IN-HOUSE SMOKED DUCK SALAD
ARUGULA • GRILLED PEAR • CUCUMBERS • STRAWBERRIES • CANDIED WALNUTS FETA CHEESE • FIGS • RASPBERRY BALSAMIC REDUCTION • BUTTERMILK DILL$21.00
ENTREES
CEDAR PLANKED SALMON*
PACIFIC NORTHWEST MARINADE • MASHED YUKON GOLD POTATOES • GRILLED ASPARAGUS WITH ROMESCO$40.00
SEARED SEA SCALLOPS*
3 NEW ENGLAND GRILLED SCALLOPS • TRUE HARVEST FARM HYDROPLONIC SPRING MIX LETTUCE GRILLED TOFU • RED ONION MARMALADE • HON SHIMEJI MUSHROOMS • HAZELNUTS • TOPPED WITH RAW HONEY POLLEN & GINGER • SERVED WITH A SIDE OF PONZU SAUCE$41.00
LAMB MEATLOAF BURGER
FETA CRUMBLES • LETTUCE • TOMATO • PICKLED RED ONIONS • OLIVE AIOLI • HOUSE-MADE HERB FRITES$38.00
GRILLED WAGYU BAVETTE STEAK (10oz.)
CHIMICHURRI SAUCE • SHAVED BRUSSELS SPROUTS • HOUSE-MADE HERB FRITES • CALABRESE KETCHUP$49.00
PRIME RIBEYE (14OZ)
MASHED YUKON GOLD POTATOES • FRIED ONIONS • STEAKHOUSE BUTTER * GOODSTOCK BY NOLAN RYAN$72.00
OFF THE SQUARE PRIME TENDERLOIN (8OZ)
MASHED YUKON GOLD POTATOES • FRIED ONIONS • STEAKHOUSE BUTTER *GOODSTOCK BY NOLAN RYAN$65.00
AMERICAN PISTACHIO CRUSTED RACK OF LAMB
ROASTED POTATOES • CREAMY SAVOY CABBAGE • BUTTERED BOK CHOY$65.00
SWEET POTATOES MEDITERRANEAN STYLE
SWEET POTATOES • CHICKPEAS • RICOTTA CHEESE • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • TOPPED WITH PARSLEY$28.00
PROSCIUTTO WRAPPED CHICKEN
HERB CHEESE STUFFED • RED WINE & TRUFFLE SAUCE • FONDANT POTATOES • BUCKWHEAT$42.00
DUCK à l' ORANGE
STEAMED BELGIAN ENDIVE • OVEN-ROASTED BEETS • BABY CARROTS • FAVA BEANS • ORANGE SAUCE • CHIPOTLE SAUCE$48.00
OVEN-ROASTED JOHN DORY
ANNA POTATOES • BOK CHOY • SEAWEED • SEA URCHINS• WHITE WINE SAUCE • FOAM$58.00
PORK DUO
PORK BELLY • PORK TENDERLOIN • CREAMY POTATOES • APPLE SAUCE • BEET • KOHLRABI HASH$54.00
JUMBO BLUE SHRIMP RISOTTO*
Wild caught Jumbo Blue Shrimp from the Sea of Cortez with leeks and Asparagus$42.00
ALA CARTE
DESSERT
Desserts
HANNAH’S SIGNATURE CARROT CAKE
Sweet Cream Cheese Icing • Pecans$12.00
FLOURLESS CHOCOLATE CAKE*
Rich Dark Chocolate Cake • Freshly Whipped Cream • Fresh Berries$12.00
CREME BRULEE*
Traditional Baked Custard • Vanilla Bean • Caramelized Sugar Topping$12.00
KEY LIME PIE
Traditional Gram Cracker Crust • Lime Cheescake Whip • Blueberry Compote$12.00
AFFOGATO*
Vanilla Bean Ice Cream • Fresh Espresso$12.00
POACHED PEAR
Poached Pear • Marscapone • Butterscotch and Amaretti Cookie Crumble$12.00
SPRING BURRATA
FRESH MOZZARELLA • PEA AND MINT SAUCE • CANTALOUPE MELON • CARAMELIZED STRAWBERRIES • FIGS • PICKLED BABY GOLDEN BEETS • CHIPOTLE AND SWEET CHILI SAUCE