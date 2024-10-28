Hannah's Off the Square
LUNCH
APPETIZER
ALMOND & WHITE BEAN HUMMUS*
HEIRLOOM TOMATOES • BASIL OIL • LEMONY ARUGULA SERVED WITH GRILLED FLATBREAD$14.00
CARIBBEAN FISH CAKES
HAND BATTERED FRIED WHITE FISH • SERVED WITH BAJAN AIOLI DIPPING SAUCE$20.00
FALL BURRATA
CITRUS SALAD • FRIED LEEKS • CARAMELIZED POACHED PEARS • SHALLOT AND SHERRY VINAIGRETTE • POMEGRANATE • MACADAMIAN NUTS$21.00
QUAIL JALAPENO POPPERS
JALAPENOS STUFFED WITH CREAM CHEESE & QUAIL • WRAPPED IN BACON SERVED WITH SWEET TOMATO CHILI SAUCE$19.00
SMOKED SALMON SIDEBOARD*
SCOTTISH SMOKED SALMON • DILL CREAM CHEESE • APPLES • GRAPES • CAPER-BERRIES • FIVE SPICE HONEY MUSTARD • HORSERADISH PICKLES • FRENCH BAGUETTE$28.00
WHITE TRUFFLE POMME FRITES*
NATURAL CUT JULIENNE FRIES • CRACKED PEPPER • PARMESAN • WHITE TRUFFLE OIL$16.00
BACON WRAPPED DATES*
CALIFORNIA DATES • APPLEWOOD SMOKED BACON • CHARRED SHISHITO PEPPERS$12.00
BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE THREE)
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette$27.00
BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE FIVE)
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette$41.00
SOUPS & SALADS
CUP CHEF'S SOUP DU JOUR$7.00
BOWL CHEF'S SOUP DU JOUR$9.00
CUP HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$7.00
BOWL HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$9.00
KALE CAESAR*
HEARTY GREEN LEAF KALE • SHAVED PARMESAN • ANCHOVY DRESSING • BROWN BUTTER CROUTONS$14.00
HANNAH'S COBB*
ARTISAN GREENS • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • CANDIED APPLE-WOOD BACON • FRESH AVOCADO • BLEU CHEESE CRUMBLES • CURED LEMON VINAIGRETTE$16.00
ENTREES
MEDITERRANEAN GRILLED TURKEY BREAST*
GRILLED TURKEY BREAST • MEDITERRANEAN VEGETABLES • TOPPED WITH ARUGULA & FETA CHEESE • GARNISHED WITH A BALSAMIC REDUCTION$26.00
SALMON CRAB CAKES
MEDITERRANEAN VEGETABLES • SAUTEE SPINACH • CREAMY DILL SAUCE$29.00
SWEET POTATOES MEDITERRANEAN STYLE
SWEET POTATOES • CHICKPEAS • RICOTTA CHEESE • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • TOPPED WITH PARSLEY$28.00
MARGHERITA FLATBREAD
HEIRLOOM TOMATO • FRESH MOZZARELLA & PARMESAN CHEESES • TORN BASIL • BALSAMIC & OLIVE OIL$18.00
FLATBREAD OF THE DAY
ASK YOUR SERVER$21.00
GRILLED SALMON
5 OZ. SALMON FILET • TOPPED WITH HON SHIMEJI MUSHROOMS • SERVED WITH VEGETABLE OF THE DAY SIDE OF TERIYAKI SAUCE$29.00
BAVETTE STEAK
CHIMICHURRI SAUCE• SHAVED BRUSSELS SPROUTS$49.00
HANDHELDS
HANNAH’S BURGER
½ POUND HOUSE-GROUND STEAK & BACON BLEND MELTED CHEDDAR • SHREDDED LETTUCE • RED ONION • TOMATO • 10,000 ISLAND SAUCE • TOASTED EGG BUN SERVED WITH A BACON WRAPPED ONION RING & PICKLE CHOOSE STRAIGHT CUT FRIES OR SWEET POTATO FRIES$21.00
HANNAH'S HOT CHICKEN
SPICY FRIED CHICKEN THIGH • MELTED PEPPER JACK CHEESE • TOPPED WITH COLESLAW SERVED ON A BRIOCHE BUN CHOOSE STRAIGHT CUT FRIES OR SWEET POTATO FRIES$23.00
GRILLED CHICKEN CLUB
GRILLED CHICKEN BREAST • BACON • SWISS CHEESE • 10,000 ISLAND SAUCE TOPPED WITH ELOTE CORN • LETTUCE • SLICED TOMATO • WHEAT BERRY TOAST CHOOSE STRAIGHT CUT FRIES OR SWEET POTATO FRIES$18.00
A LA CARTE
CHOOSE 2
CHOOSE 3
DESSERT
HANNAH’S SIGNATURE CARROT CAKE
Sweet Cream Cheese Icing • Pecans$12.00
FLOURLESS CHOCOLATE CAKE*
Rich Dark Chocolate Cake • Freshly Whipped Cream • Fresh Berries$12.00
CREME BRULEE*
Traditional Baked Custard • Vanilla Bean • Caramelized Sugar Topping$12.00
KEY LIME PIE
Traditional Gram Cracker Crust • Lime Cheescake Whip • Blueberry Compote$12.00
AFFOGATO*
Vanilla Bean Ice Cream • Fresh Espresso$12.00
POACHED PEAR
Poached Pear • Marscapone • Butterscotch and Amaretti Cookie Crumble$12.00