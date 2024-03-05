Hannah's Off the Square
Dinner
SNACKS & SHAREABLE APPETIZERS
- WHITE TRUFFLE POMME FRITES*$14.00
NATURAL CUT JULIENNE FRIES • CRACKED PEPPER • PARMESAN • WHITE TRUFFLE OIL
- FRIED GREEN TOMATOES*$13.00
CREOLE CORNMEAL FRIED GREEN TOMATOES • ARUGULA • SMOKEY CORN RELISH • BUTTERMILK DILL DRESSING
- SMOKED SALMON SIDEBOARD*$28.00
SCOTTISH SMOKED SALMON • DILL CREAM CHEESE • APPLES • GRAPES • CAPER-BERRIES • FIVE SPICE HONEY MUSTARD • HORSERADISH PICKLES • FRENCH BAGUETTE
- SHRIMP & GRITS$15.00
GRILLED TIGER SHRIMP • HOMESTEAD STONE GROUND YELLOW GRIT CAKE • TOMATO BACON GRAVY
- BACON WRAPPED DATES*$12.00
GRILLED CALIFORNIA DATES • APPLEWOOD SMOKED BACON • CHARRED SHISHITO PEPPERS
- ALMOND & WHITE BEAN HUMMUS*$14.00
HEIRLOOM TOMATOES • BASIL OIL • LEMONY ARUGULA SERVED WITH GRILLED FLATBREAD
- BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE THREE)$27.00
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette
- BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE FIVE)$41.00
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette
- MARGHERITA FLATBREAD$16.00
HEIRLOOM TOMATO • FRESH MOZZARELLA & PARMESAN CHEESES • TORN BASIL • BALSAMIC & OLIVE OIL
- ALASKA CRAB A LA CHEF$26.00
CHERRY TOMATO MAYONNAISE • RED BELL PEPPER REDUCTION • SMASHED AVOCADO
- BEEF TARTAR WITH BELL PEPPER TRIO SAUCE$24.00
BEEF TARTAR WITH BELL PEPPER TRIO SAUCE
- TUNA POKE$24.00
DAIKON RADISH • AVOCADO • TOASTED SESAME • LIMA BEANS
- HOMEMADE LOBSTER TORTELLINI$26.00
BAKED RICOTTA • PUMPKIN BISQUE • TOASTED PEPITAS
SOUPS & SALADS
- CUP CHEF'S SOUP DU JOUR$7.00
- BOWL CHEF'S SOUP DU JOUR$9.00
- CUP HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$7.00
- BOWL HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$9.00
- KALE CAESAR*$14.00
HEARTY GREEN LEAF KALE • SHAVED PARMESAN • ANCHOVY DRESSING • BROWN BUTTER CROUTONS
- TAVERNA BEET*$16.00
SEASONAL ROASTED BEETS • ORANGE SUPREME • GOAT CHEESE • TOASTED HAZELNUTS • CURED LEMON VINAIGRETTE
- THE WEDGE*$16.00
CLASSIC CRISP ICEBERG • CANDIED APPLE-WOOD BACON • CHERRY TOMATO • CHUNKY BLEU CHEESE DRESSING • FRESH HERBS
- BURRATA SALAD$19.00
MOZZARELLA CHEESE • BABY BEET ROOT • CANDIED WALNUTS • CARMELIZED STRAWBERRIES • PICKLED BEETS
- MIXED GREEN$9.00
ENTREES
- CEDAR PLANKED SALMON*$36.00
PACIFIC NORTHWEST MARINADE • MASHED YUKON GOLD POTATOES • GRILLED ASPARAGUS WITH ROMESCO
- SEARED SEA SCALLOPS*$41.00
3 NEW ENGLAND GRILLED SCALLOPS • FRESH ORIGIN PETITE ICEPLANT LETTUCE • PETITE AMARANTH CARNIVAL LETTUCE MIX • GRILLED TOFU • RED ONION MARMALADE • HON SHIMEJI MUSHROOMS • TOPPED WITH RAW HONEY POLLEN & GINGER • SERVED WITH A SIDE OF PONZU SAUCE
- LAMB MEATLOAF BURGER$32.00
FETA CRUMBLES • LETTUCE • TOMATO • PICKLED RED ONIONS • OLIVE AIOLI • HOUSE-MADE HERB FRITES
- GRILLED BAVETTE STEAK (12OZ.)$49.00
CHIMICHURRI SAUCE • SHAVED BRUSSELS SPROUTS • HOUSE-MADE HERB FRITES • CALABRESE KETCHUP
- PAN SEARED DUCK BREAST$46.00
BUTTER CRUSTED NEW POTATOES • BLACK PUDDING • CARAMELIZED APPLES
- SESAME SEED CRUSTED HAWAIIAN BIG EYE TUNA$38.00
WASABI MASHED POTATOES • PICKLED CARROT SALAD • JALAPENO SOY ON THE SIDE
- PRIME RIBEYE (14OZ) GRASS FED$70.00
MASHED YUKON GOLD POTATOES • FRIED ONIONS • STEAKHOUSE BUTTER * Goodstock by Nolan Ryan
- OFF THE SQUARE PRIME TENDERLOIN (8OZ) GRASS FED$60.00
MASHED YUKON GOLD POTATOES • FRIED ONIONS • STEAKHOUSE BUTTER *Goodstock by Nolan Ryan
- BEEF BOURGUIGNON$41.00
SERVED ON A BED OF YUKON GOLD MASHED POTATOES • BOURBON-GLAZED CARROTS • PARSNIP
- AMERICAN PISTACHIO CRUSTED RACK OF LAMB$65.00
ROASTED POTATOES • CREAMY SAVOY CABBAGE • BUTTERED BOK CHOY
- MEDITERRANEAN BRANZINO$56.00
GRILLED FENNEL • BASIL MASCARPONE & MIXED GREENS • SERVED ON A BED OF TOMATO SAUCE
- SWEET POTATOES MEDITERRANEAN STYLE$28.00
SWEET POTATOES • CHICKPEAS • RICOTTA CHEESE • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • TOPPED WITH PARSLEY
- PROSCIUTTO WRAPPED CHICKEN$42.00
HERB CHEESE STUFFED • RED WINE & TRUFFLE SAUCE • FONDANT POTATOES • BUCKWHEAT
ADD ONS
Dessert
Desserts
- HANNAH’S SIGNATURE CARROT CAKE$10.00
Sweet Cream Cheese Icing • Pecans
- FLOURLESS CHOCOLATE CAKE*$10.00
Rich Dark Chocolate Cake • Freshly Whipped Cream • Fresh Berries
- CRÈME BRULEE*$10.00
Traditional Baked Custard • Vanilla Bean • Caramelized Sugar Topping
- KEY LIME PIE$10.00
Traditional Gram Cracker Crust • Lime Cheescake Whip • Blueberry Compote
- AFFOGATO*$10.00
Vanilla Bean Ice Cream • Fresh Espresso