Hannah's Off the Square
LUNCH
APPETIZER
Thursday Twilight Tunes Flatbread & Wine Special
Thursday Twilight Tunes Elevated Flatbread and Wine pairing special. Every Thursday - June 12 2025 we are offering a Elevated Flatbread and Wine pairing for togo only. Be sure to select your bottle of wine option from the below list and in the notes please specify time of pickup. We will provide your Elevated Flatbread, selected bottle of wine and of course plastic cup to enjoy for Twilight Tunes. Must be 21 to purchase and provide a valid drivers license at time of pickup.$69.00
ALMOND & WHITE BEAN HUMMUS*
HEIRLOOM TOMATOES • BASIL OIL • LEMONY ARUGULA SERVED WITH GRILLED FLATBREAD$14.00
SMOKED SALMON SIDEBOARD*
SCOTTISH SMOKED SALMON • DILL CREAM CHEESE • APPLES • GRAPES • CAPER-BERRIES • FIVE SPICE HONEY MUSTARD • HORSERADISH PICKLES • FRENCH BAGUETTE$28.00
WHITE TRUFFLE POMME FRITES*
NATURAL CUT JULIENNE FRIES • CRACKED PEPPER • PARMESAN • WHITE TRUFFLE OIL$14.00
BACON WRAPPED DATES*
CALIFORNIA DATES • APPLEWOOD SMOKED BACON • CHARRED SHISHITO PEPPERS$12.00
BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE THREE)
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette$27.00
BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE FIVE)
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette$41.00
QUAIL JALAPENO POPPERS
JALAPENOS STUFFED WITH CREAM CHEESE & QUAIL • WRAPPED IN BACON SERVED WITH SWEET TOMATO CHILI SAUCE$19.00
BLUE OYSTER MUSHROOMS
RICE FLOUR FRIED • CHIPOTLE AIOLI & SWEET CHILE SAUCE$14.00
SOUPS & SALADS
CUP CHEF'S SOUP DU JOUR$7.00
BOWL CHEF'S SOUP DU JOUR$9.00
CUP HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$7.00
BOWL HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$9.00
KALE CAESAR*
HEARTY GREEN LEAF KALE • SHAVED PARMESAN • ANCHOVY DRESSING • BROWN BUTTER CROUTONS$14.00
HANNAH'S COBB*
ARTISAN GREENS • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • CANDIED APPLE-WOOD BACON • FRESH AVOCADO • BLEU CHEESE CRUMBLES • CURED LEMON VINAIGRETTE$16.00
IN-HOUSE SMOKED DUCK SALAD
ARUGULA • GRILLED PEAR • CUCUMBERS • STRAWBERRIES • CANDIED WALNUTS FETA CHEESE • FIGS • RASPBERRY BALSAMIC REDUCTION • BUTTERMILK DILL$21.00
SPRING BURRATA
FRESH MOZZARELLA • PEA AND MINT SAUCE • CANTALOUPE MELON • CARAMELIZED STRAWBERRIES • FIGS • PICKLED BABY GOLDEN BEETS • CHIPOTLE AND SWEET CHILI SAUCE$21.00
ENTREES
MEDITERRANEAN GRILLED TURKEY BREAST*
GRILLED TURKEY BREAST • MEDITERRANEAN VEGETABLES • TOPPED WITH ARUGULA & FETA CHEESE • GARNISHED WITH A BALSAMIC REDUCTION$26.00
SALMON CRAB CAKES
MEDITERRANEAN VEGETABLES • SAUTEE SPINACH • CREAMY DILL SAUCE$29.00
SWEET POTATOES MEDITERRANEAN STYLE
SWEET POTATOES • CHICKPEAS • RICOTTA CHEESE • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • TOPPED WITH PARSLEY$28.00
MARGHERITA FLATBREAD
HEIRLOOM TOMATO • FRESH MOZZARELLA & PARMESAN CHEESES • TORN BASIL • BALSAMIC & OLIVE OIL$18.00
FLATBREAD OF THE DAY
ASK YOUR SERVER$21.00
GRILLED SALMON
5 OZ. SALMON FILET • TOPPED WITH HON SHIMEJI MUSHROOMS • SERVED WITH VEGETABLE OF THE DAY SIDE OF TERIYAKI SAUCE$29.00
BAVETTE STEAK
CHIMICHURRI SAUCE• SHAVED BRUSSELS SPROUTS$49.00
HANDHELDS
HANNAH’S BURGER
½ POUND HOUSE-GROUND STEAK & BACON BLEND MELTED CHEDDAR • SHREDDED LETTUCE • RED ONION • TOMATO • 10,000 ISLAND SAUCE • TOASTED EGG BUN SERVED WITH A BACON WRAPPED ONION RING & PICKLE CHOOSE STRAIGHT CUT FRIES OR SWEET POTATO FRIES$21.00
HANNAH'S HOT CHICKEN
SPICY FRIED CHICKEN THIGH • MELTED PEPPER JACK CHEESE • TOPPED WITH COLESLAW SERVED ON A BRIOCHE BUN CHOOSE STRAIGHT CUT FRIES OR SWEET POTATO FRIES$23.00
GRILLED CHICKEN CLUB
GRILLED CHICKEN BREAST • BACON • SWISS CHEESE • 10,000 ISLAND SAUCE TOPPED WITH ELOTE CORN • LETTUCE • SLICED TOMATO • WHEAT BERRY TOAST CHOOSE STRAIGHT CUT FRIES OR SWEET POTATO FRIES$18.00
A LA CARTE
CHOOSE 2
CHOOSE 3
DESSERT
Desserts
HANNAH’S SIGNATURE CARROT CAKE
Sweet Cream Cheese Icing • Pecans$12.00
FLOURLESS CHOCOLATE CAKE*
Rich Dark Chocolate Cake • Freshly Whipped Cream • Fresh Berries$12.00
CREME BRULEE*
Traditional Baked Custard • Vanilla Bean • Caramelized Sugar Topping$12.00
KEY LIME PIE
Traditional Gram Cracker Crust • Lime Cheescake Whip • Blueberry Compote$12.00
AFFOGATO*
Vanilla Bean Ice Cream • Fresh Espresso$12.00
POACHED PEAR
Poached Pear • Marscapone • Butterscotch and Amaretti Cookie Crumble$12.00