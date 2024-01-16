Hannah's Off the Square
Dinner
SNACKS & SHAREABLE APPETIZERS
- WHITE TRUFFLE POMME FRITES*$14.00
NATURAL CUT JULIENNE FRIES • CRACKED PEPPER • PARMESAN • WHITE TRUFFLE OIL
- FRIED ARTICHOKE HEARTS*$13.00
CORNMEAL FRIED ARTICHOKE HEARTS • SERVED WITH TRUFFLE & SPINACH AIOLI
- SMOKED SALMON SIDEBOARD*$28.00
SCOTTISH SMOKED SALMON • DILL CREAM CHEESE • APPLES • GRAPES • CAPER-BERRIES • FIVE SPICE HONEY MUSTARD • HORSERADISH PICKLES • FRENCH BAGUETTE
- BACON WRAPPED DATES*$12.00
GRILLED CALIFORNIA DATES • APPLEWOOD SMOKED BACON • CHARRED SHISHITO PEPPERS
- ALMOND & WHITE BEAN HUMMUS*$14.00
HEIRLOOM TOMATOES • BASIL OIL • LEMONY ARUGULA SERVED WITH GRILLED FLATBREAD
- BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE THREE)$27.00
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette
- BUILD YOUR OWN CHEESEBOARD* (CHOOSE FIVE)$41.00
Serve with House-Made Beer Mustard, Apricot Jam and Slices of French Baguette
- MARGHERITA FLATBREAD$16.00
HEIRLOOM TOMATO • FRESH MOZZARELLA & PARMESAN CHEESES • TORN BASIL • BALSAMIC & OLIVE OIL
- BEEF TARTAR WITH BELL PEPPER TRIO SAUCE$24.00
BEEF TARTAR WITH BELL PEPPER TRIO SAUCE
- KOREAN MEATBALLS$22.00
HOUSE-MADE TENDERLOIN MEATBALLS • KOREAN SPICES • BBQ SAUCE • SERVED WITH PARMESAN CRISPS
- SALMON & CRAB CAKES$26.00
HOUSE MADE REMOULADE • TOPPED WITH MIXED MICROGREENS
- HERB CRUSTED BLUEFIN TUNA$26.00
KUMQUAT, CUCUMBER, & AVOCADO SALAD • GRAND MARNIER SAUCE
- SHRIMP & AU GRATIN RAINBOW CARROTS*$19.00
CARROTS ROASTED IN MAPLE & SESAME OIL • MARINATED CHERIMOYA • TOPPED WITH GRILLED SHRIMP & RICOTTA CHEESE
- ROASTED VEGETABLE FLATBREAD$19.00
HUMMUS • ARTICHOKES • ROASTED BELL PEPPERS • CHIPOTLE CORN • TOPPED WITH ARUGULA & ENDIVE SALAD • CURED LEMON VINAIGRETTE
SOUPS & SALADS
- CUP CHEF'S SOUP DU JOUR$7.00
- BOWL CHEF'S SOUP DU JOUR$9.00
- CUP HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$7.00
- BOWL HANNAH'S TOMATO BASIL SOUP*$9.00
- KALE CAESAR*$14.00
HEARTY GREEN LEAF KALE • SHAVED PARMESAN • ANCHOVY DRESSING • BROWN BUTTER CROUTONS
- SPRING SALAD*$16.00
SPRING GREENS • ENGLISH PEAS • RADISHES • FRESH AVOCADO • CHICKPEASE • GRILLED HALLOUMI CHEESE • BASIL & MINT VINAIGRETTE
- SPRING BURRATA SALAD$19.00
MOZZARELLA • CANTALOUPE PUREE • HERB ROASTED HEIRLOOM TOMATOES • ARUGULA MISO BALSAMIC REDUCTION
- MIXED GREEN$9.00
- WILTED DANEDLION SALAD$21.00
DANDELION GREENS • HOUSE MADE PANCETTA • POTATO • GRATED EGG RED WINE VINEGAR
- HANNAH'S COBB*$18.00
ARTISAN GREENS • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • CANDIED APPLE-WOOD BACON • FRESH AVOCADO • BLEU CHEESE CRUMBLES • CURED LEMON VINAIGRETTE
ENTREES
- CEDAR PLANKED SALMON*$36.00
PACIFIC NORTHWEST MARINADE • MASHED YUKON GOLD POTATOES • GRILLED ASPARAGUS WITH ROMESCO
- SEARED SEA SCALLOPS*$41.00
3 NEW ENGLAND GRILLED SCALLOPS • FRESH ORIGIN PETITE ICEPLANT LETTUCE • PETITE AMARANTH CARNIVAL LETTUCE MIX • GRILLED TOFU • RED ONION MARMALADE • HON SHIMEJI MUSHROOMS • HAZELNUTS • TOPPED WITH RAW HONEY POLLEN & GINGER • SERVED WITH A SIDE OF PONZU SAUCE
- LAMB MEATLOAF BURGER$32.00
FETA CRUMBLES • LETTUCE • TOMATO • PICKLED RED ONIONS • OLIVE AIOLI • HOUSE-MADE HERB FRITES
- GRILLED BAVETTE STEAK (12OZ.)$49.00
CHIMICHURRI SAUCE • SHAVED BRUSSELS SPROUTS • HOUSE-MADE HERB FRITES • CALABRESE KETCHUP
- PRIME RIBEYE (14OZ)$70.00
MASHED YUKON GOLD POTATOES • FRIED ONIONS • STEAKHOUSE BUTTER * GOODSTOCK BY NOLAN RYAN
- OFF THE SQUARE PRIME TENDERLOIN (8OZ)$60.00
MASHED YUKON GOLD POTATOES • FRIED ONIONS • STEAKHOUSE BUTTER *GOODSTOCK BY NOLAN RYAN
- AMERICAN PISTACHIO CRUSTED RACK OF LAMB$65.00
ROASTED POTATOES • CREAMY SAVOY CABBAGE • BUTTERED BOK CHOY
- SWEET POTATOES MEDITERRANEAN STYLE$28.00
SWEET POTATOES • CHICKPEAS • RICOTTA CHEESE • HEIRLOOM CHERRY TOMATOES • TOPPED WITH PARSLEY
- PROSCIUTTO WRAPPED CHICKEN$42.00
HERB CHEESE STUFFED • RED WINE & TRUFFLE SAUCE • FONDANT POTATOES • BUCKWHEAT
- PAN-SEARED TILEFISH*$56.00
GOLDEN TILE FISH • CRUSHED ENGLISH PEAS • TOPPED WITH MARINATED SESAME RADISH WHITE WINE SAUCE
- BBQ SMOKED BEEF SHORT RIB$65.00
SWISS CHARD • TRUFFLE MUSHROOM RISOTTO
- SESAME CRUSTED BLUEFIN TUNA$42.00
SESAME CRUSTED BLUEFIN TUNA • CARROT PUREE • GRILLED BOK CHOY PONZU SAUCE ON THE SIDE
- BRAISED PORK BELLY$46.00
HONEY MUSTARD GLAZE APPLE PURÉE CREAMED CABBAGE APPLE CIDER SAUCE
ALA CARTE
Dessert
Desserts
- HANNAH’S SIGNATURE CARROT CAKE$10.00
Sweet Cream Cheese Icing • Pecans
- FLOURLESS CHOCOLATE CAKE*$10.00
Rich Dark Chocolate Cake • Freshly Whipped Cream • Fresh Berries
- CREME BRULEE*$10.00
Traditional Baked Custard • Vanilla Bean • Caramelized Sugar Topping
- KEY LIME PIE$10.00
Traditional Gram Cracker Crust • Lime Cheescake Whip • Blueberry Compote
- AFFOGATO*$10.00
Vanilla Bean Ice Cream • Fresh Espresso
- POACHED PEAR$10.00
Poached Pear • Marscapone • Butterscotch and Amaretti Cookie Crumble